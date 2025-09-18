Ascensore guasto da oltre tre mesi | famiglie con disabilità bloccate in casa a Melito

Appello urgente dell’Associazione Trasparenza per Melito Trasparenza. Melito di Napoli, 17 settembre 2025 — “Ieri pomeriggio il Sig. Vincenzo, residente in un parco di proprietà del Comune di Napoli situato a Melito, ha contattato la nostra Associazione per segnalare una situazione di grave disagio che coinvolge diverse famiglie con persone disabili e anziane”. E Quanto dichiara Vincenzo Stravolo Presidente dell’Associazione Trasparenza per Melito”. “Da oltre tre mesi, l’ascensore di una delle scale del parco è fuori servizio. Questo guasto impedisce a chi vive ai piani alti e ha difficoltà motorie di uscire di casa, rendendo impossibili anche le attività più essenziali come visite mediche, acquisti di prima necessità o semplici momenti all’aria aperta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it