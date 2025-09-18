Ascensore di Palombina approvato l' intervento di manutenzione straordinaria | spesa da oltre 100mila euro
La Giunta comunale di Ancona ha approvato nella seduta di ieri il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ascensore di Palombina. L’intervento, del valore complessivo di 120.000 euro, è finanziato grazie a un accordo con L’Autorità di Sistema Portuale del Mare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: ascensore - palombina
Riaperta la balneazione nei tratti di costa (a Palombina,Torrette sotto le piscine e sotto il Cardeto) che era stata chiusa per l'apertura degli scolmatori. Bagni ancora vietati a casua dell'alga tossica davanti all'ascensore del Passetto e a Pietralacroce/Scalaccia. - facebook.com Vai su Facebook
Ascensore di Palombina, approvato l'intervento di manutenzione straordinaria: spesa da oltre 100mila euro; MANUTENZIONE ASCENSORE PALOMBINA - COMUNE DI ANCONA - UFFICIOSTAMPA - COMUNICATO DI GIOVEDI' 18 SETTEMBRE.
