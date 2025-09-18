Ascari contro Il Tempo | non ci risponde sull' inchiesta su Hannoun ma chiede soldi

La pentastellata Stefania Ascari, invece di rispondere alle nostre domande, preferisce chiederci una mediazione economica: è lei uno dei volti che abbiamo visto vicino al protagonista della nostra inchiesta, Mohammad Hannoun, ritenuto dal Dipartimento del Tesoro Usa soggetto vicino ad Hamas. Diversi i tentativi che abbiamo fatto per chiederle delucidazioni in merito alla natura dei rapporti che intercorrono tra lei, Hannoun e il suo storico braccio destro Sulaiman Hijazi, che proprio lei ha invitato alla Camera durante la presentazione del report di Francesca Albanese. Quello che ci siamo chiesti, ponendo la domanda direttamente alla Ascari, è il motivo per cui lei e l'ex grillino Alessandro Di Battista, dopo essere andati in missione in Libano, dal 10 al 15 gennaio 2023, e nel Sud della Turchia, dal 15 al 20 gennaio 2023, siano andati anche in Siria nel marzo 2023 con la Abspp chiedendo addirittura donazioni per l'associazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

