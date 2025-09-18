Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Sarà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio Artem Tkachuk, 25enne attore della fiction “Mare fuori“, protagonista di un episodio singolare nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini di Napoli. Io sono . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Artem Tkachuk, l’attore di Mare Fuori in stato di agitazione al Pallegrini di Napoli