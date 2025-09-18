Artem Tkachuk fa ‘O Mar For in un ospedale a Napoli
Ricordate l’episodio di Mare Fuori 3 in cui Micciarella e il fratello Luigi sfasciano il pronto soccorso per farsi arrestare ed essere portati all’IPM? Ebbene, questa volta è la realtà che sembra essersi ispirata alla fantasia: l’attore Artem Tkachuk, che nella serie Rai interpreta Pino, è stato protagonista di un episodio simile che gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’attore ha danneggiato il pronto soccorso del Pellegrini di Napoli. E’ successo ieri – 17 settembre 2025 – all’ospedale Pellegrini di Napoli: Artem, si apprende, era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dal 118 mentre era in stato di forte agitazione, ma una volta arrivato avrebbe spintonato il personale sanitario e danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare nonché una porta del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: artem - tkachuk
Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale. Tensioni con la vigilanza del Vecchio Pellegrini, arrivano i carabinieri
Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk
Napoli, caos al pronto soccorso: bloccato l’attore Artem Tkachuk di “Mare Fuori”
#Cronaca Bloccato dai Carabinieri l’attore di “Mare Fuori”: Artem Tkachuk, “Pino ‘o pazzo” nella serie tv, ha aggredito e danneggiato l’ospedale Vecchio Pellegrini - X Vai su X
L'attore 25enne Artem Tkachuk, che ha impersonato il ruolo di "Pino 'o pazzo" nella fiction "Mare Fuori", "giunto in codice rosso e in forte stato agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l'intervento della sicurezza" oggi al pronto socco - facebook.com Vai su Facebook
Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo nella fiction Mare Fuori codice rosso in ospedale in forte stato di agitazione; Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo nella fiction Mare Fuori in codice rosso in ospedale e in forte stato di agitazione; Pino ‘o pazzo di Mare fuori trasferito in un’altra struttura dopo i danneggiamenti al Vecchio Pellegrini.
Artem Tkachuk, l’attore di Mare Fuori trasferito in un altro ospedale per cure a Napoli - L'attore 25enne di Mare Fuori, Artem Tkachuk, aveva dato in escandescenze al Pronto Soccorso del Pellegrini: è stato trasferito per cure ... Riporta fanpage.it
Artem Tkachuk di Mare Fuori: caos in ospedale, denuncia e accuse dopo l’aggressione al pronto soccorso - Ehi gente, tenetevi forte: Artem Tkachuk, il nostro “Pino ’o pazzo” di Mare Fuori, è finito al centro di un vero caos al pronto soccorso del Vecchio ... Secondo blogdilifestyle.it