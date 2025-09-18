Artem Tkachuk fa ‘O Mar For in un ospedale a Napoli

Davidemaggio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricordate l’episodio di Mare Fuori 3 in cui Micciarella e il fratello Luigi sfasciano il pronto soccorso per farsi arrestare ed essere portati all’IPM? Ebbene, questa volta è la realtà che sembra essersi ispirata alla fantasia: l’attore Artem Tkachuk, che nella serie Rai interpreta Pino, è stato protagonista di un episodio simile che gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’attore ha danneggiato il pronto soccorso del Pellegrini di Napoli. E’ successo ieri – 17 settembre 2025 – all’ospedale Pellegrini di Napoli: Artem, si apprende, era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dal 118 mentre era in stato di forte agitazione, ma una volta arrivato avrebbe spintonato il personale sanitario e danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare nonché una porta del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

artem tkachuk fa 8216o mar for in un ospedale a napoli

© Davidemaggio.it - Artem Tkachuk fa ‘O Mar For in un ospedale a Napoli

In questa notizia si parla di: artem - tkachuk

Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale. Tensioni con la vigilanza del Vecchio Pellegrini, arrivano i carabinieri

Napoli, momenti di tensione al pronto soccorso: bloccato l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk

Napoli, caos al pronto soccorso: bloccato l’attore Artem Tkachuk di “Mare Fuori”

Artem Tkachuk fa ‘O Mar For in un ospedale a Napoli; Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo nella fiction Mare Fuori codice rosso in ospedale in forte stato di agitazione; Artem Tkachuk Pino ‘o pazzo nella fiction Mare Fuori in codice rosso in ospedale e in forte stato di agitazione.

artem tkachuk fa 8216oL’attore di “Mare fuori” Artem Tkachuk è stato denunciato per un’aggressione in un ospedale di Napoli - L’attore Artem Tkachuk, diventato molto popolare negli ultimi anni per la sua partecipazione alla serie tv Mare Fuori, è stato denunciato per un’aggressione compiuta nel pronto soccorso dell’ospedale ... Come scrive ilpost.it

artem tkachuk fa 8216oArtem Tkachuk, attore di Mare Fuori, bloccato dai carabinieri al Pellegrini di Napoli dopo disordini in ospedale - Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, è stato fermato dai carabinieri al pronto soccorso del Pellegrini di Napoli dopo aver creato disordini e danneggiato apparecchiature mediche, mentre le autorità in ... Riporta news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Artem Tkachuk Fa 8216o