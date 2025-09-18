Artem Tkachuk fa ‘O Mar For in un ospedale a Napoli
Ricordate l’episodio di Mare Fuori 3 in cui Micciarella e il fratello Luigi sfasciano il pronto soccorso per farsi arrestare ed essere portati all’IPM? Ebbene, questa volta è la realtà che sembra essersi ispirata alla fantasia: l’attore Artem Tkachuk, che nella serie Rai interpreta Pino, è stato protagonista di un episodio simile che gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’attore ha danneggiato il pronto soccorso del Pellegrini di Napoli. E’ successo ieri – 17 settembre 2025 – all’ospedale Pellegrini di Napoli: Artem, si apprende, era stato portato in codice rosso al pronto soccorso dal 118 mentre era in stato di forte agitazione, ma una volta arrivato avrebbe spintonato il personale sanitario e danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare nonché una porta del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
