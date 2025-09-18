Arte terapia e lavoro per la rieducazione dei detenuti | così il carcere diventa spazio di rinascita

Il primo dato è numerico, ma la sua implicazione è profondamente umana: 91 persone coinvolte, a fronte delle 60 previste. È questo il bilancio iniziale del progetto "RigenerAzioni", presentato stamattina nel carcere di piazza Lanza. Un superamento delle aspettative che non certifica solo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it