Arte fede cultura e classicità | vecchie e nuove opere visibili in Cattedrale

Agrigentonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si consolida ulteriormente la spinta culturale che la curia Arcivescovile di Agrigento offre alla città detentrice del titolo di capitale italiana della cultura 2025 con la scopertura di un altro gioiello custodito dalle fabbriche della Cattedrale di San Gerlando, si tratta della “cripta del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - fede

Le storie di san Nicola – visita teatralizzata tra arte, fede e leggenda

Agnone Cilento, estate di fede, arte e musica

In Cattedrale un viaggio tra arte, fede e territorio con La via di San Paolo

L’arte nella fede: l’incontro. Scatta la rassegna sulla cultura alla Santissima Annunziata - Il parroco don Andrea Forni e il professore Alessandro Maggiani parleranno di bellezza e valori. Si legge su lanazione.it

Immaginare la speranza, l’arte contemporanea nei luoghi di fede - Quattro artisti contemporanei provano a «immaginare la speranza» in quattro chiese giubilari della Diocesi di Bergamo, disegnando sul territorio non una mostra diffusa così come è tradizionalmente ... ecodibergamo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arte Fede Cultura Classicit224