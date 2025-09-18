Esplorare gli affreschi della Cappella Colleoni, scoprire stanze segrete a Palazzo Moroni o camminare nel silenzio del Monastero di Astino. Poi spostarsi tra le installazioni immersive della Gamec, nello spazio di Gres Art, o ascoltare Andersen al Castello di Valverde. È questa l’anima di Art2night 2025, la notte bianca dell’arte che sabato 27 settembre, dalle 17 a mezzanotte, trasformerà Bergamo e la sua provincia in un unico palcoscenico diffuso. “Un’invito alla disconnessione dai social – come sottolineato da Claudia Sartirani, Owner Peo – Siamo tutti troppo connessi. Art2night è occasione di socializzazione, incontri e fruizione collettiva dle patrimonio culturale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Art2night torna a Bergamo: la notte bianca dell’arte tra musei aperti e spettacoli in strada