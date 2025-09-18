Arrivano le pubblicità sui display dei frigoriferi Samsung Per ora solo negli Stati Uniti

Dday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Samsung sta sperimentando la visualizzazione di pubblicità sui suoi frigoriferi dalla gamma Family Hub quando sono inattivi. L'iniziativa è limitata agli Stati Uniti ma, se avrà successo, potrebbe arrivare anche in altri paesi.. 🔗 Leggi su Dday.it

