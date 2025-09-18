Arrivano le pubblicità sui display dei frigoriferi Samsung Per ora solo negli Stati Uniti.

Samsung sta sperimentando la visualizzazione di pubblicità sui suoi frigoriferi dalla gamma Family Hub quando sono inattivi. L'iniziativa è limitata agli Stati Uniti ma, se avrà successo, potrebbe arrivare anche in altri paesi.. 🔗 Leggi su Dday.it

