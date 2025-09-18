Arrivano le bodycam per medici e infermieri del pronto soccorso

Aggressioni fisiche e verbali in corsia. Episodi spiacevoli che si ripetono ormai con una certa frequenza limitando di fatto l'operatività e la serenità di medici e infermieri. Al Policlinico di Messina arrivano le prime bodycam. Si tratta di mini videocamere indossate sulla divisa, azionabili in caso di necessità e in grado di registrare video e audio ad alta qualità. Una misura voluta dalla Direzione aziendale del Policlinico di Messina per contrastare altri episodi di aggressione, verbale e fisica, nei confronti del personale sanitario. "Come noto – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – i reparti di emergenza, il pronto soccorso in particolare, sono tra i più esposti ad episodi di rabbia e impazienza che, in alcuni casi, sfociano in forme di violenza ingiustificate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arrivano le bodycam per medici e infermieri del pronto soccorso

