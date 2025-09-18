Arriva la social card da 500 euro per fare la spesa | dove sfruttare lo sconto del 15%
La Carta dedicata a te fa parte degli "aiuti" per le famiglie con basso reddito confermati per il 2025. Lo scorso 10 settembre i Comuni hanno ricevuto le liste dei beneficiari che potranno usufruire del contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore. 🔗 Leggi su Today.it
