Arresti domiciliari per 25enne irpino accusato di stalking e violenza

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento e della Stazione di Apice hanno dato esecuzione ad una ordinanza –. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arresti - domiciliari

Salerno, violenza sessuale aggravata nei confronti di due minorenni: arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 45enne

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Argentina, ex Br Bertulazzi torna agli arresti domiciliari

Montoro - Arresti domiciliari per un 25enne del luogo sorpreso per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina; Valle del Sabato, Carabinieri intensificano controlli: in arresto 25enne per spaccio di droga; Corruzione e riciclaggio, blitz Dda tra Campania e Lazio. Arrestato imprenditore irpino, ai domiciliari coordinatore Forza Italia Caserta.

arresti domiciliari 25enne irpinoMinacce, violenza sessuale e abusi: 25enne di Grottaminarda ai domiciliari - Custodia cautelare dopo indagini su minacce, aggressioni e violenza sessuale tra Benevento e Apice ... Segnala msn.com

arresti domiciliari 25enne irpinoMaxi-blitz contro il clan Fezza-De Vivo: ai domiciliari il 66enne irpino - Lascera’ il carcere per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il sessantaseienne irpino coinvolto nel blitz anticamorra scattato nel salernitano qualche giorno fa. Secondo irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Arresti Domiciliari 25enne Irpino