La fuga di Vittorio Raiola, 34 anni, originario di Marano e considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, è finita nelle campagne catalane. L’uomo, ritenuto a capo di un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, è stato arrestato a Sant Julià de Ramis, piccolo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Arrestato in Spagna il maranese Vittorio Raiola, era latitante da un anno