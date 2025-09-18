Arrestato in Spagna il maranese Vittorio Raiola era latitante da un anno

Teleclubitalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fuga di Vittorio Raiola, 34 anni, originario di Marano e considerato vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, è finita nelle campagne catalane.   L’uomo, ritenuto a capo di un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, è stato arrestato a Sant Julià de Ramis, piccolo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

arrestato in spagna il maranese vittorio raiola era latitante da un anno

© Teleclubitalia.it - Arrestato in Spagna il maranese Vittorio Raiola, era latitante da un anno

In questa notizia si parla di: arrestato - spagna

Si fingeva una donna per farsi mandare foto intime da minori: in Spagna arrestato un sacerdote

Truffatore americano arrestato a Fontanarossa: era ricercato in Spagna

Monza: 25enne cubano arrestato per violenza su una 13enne, aveva già il biglietto per la Spagna

Narcos latitante arrestato in Spagna; Marano, fermato in Spagna dopo un anno da latitante: arrestato uomo di 34 anni vicino al clan Nuvoletta; Narcos latitante arrestato vicino Girona in Spagna.

arrestato spagna maranese vittorioNarcos della camorra latitante arrestato vicino Girona in Spagna - Era irreperibile dal 6 agosto 2024 il narcotrafficante Vittorio Raiola, 34enne di Marano (Napoli), considerato vicino al clan costituito dalle famiglie mafiose Orlando, Polverino e Nuvoletta, arrestat ... ansa.it scrive

arrestato spagna maranese vittorioBlitz a Girona, arrestato il latitante Vittorio Raiola - Nuvoletta di Marano e considerato a capo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Spagna Maranese Vittorio