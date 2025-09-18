«Da come è stata presentata la cosa a questo punto arrestatemi. Sinceramente, di tutto questo, la scomparsa di mia moglie, non ho niente a che fare. Perciò sono tranquillo, sereno». Così si è espresso Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante la sua prima partecipazione al programma Dentro la notizia. È lui l’unico indagato per la morte della donna, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico. Le dichiarazioni in tv. Intervistato da Gianluigi Nuzzi, Visintin ha ribadito la sua posizione: «Io continuerò sulla mia strada, su quelle che sono le mie possibilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Arrestatemi!”. Liliana Resinovich, bomba in diretta tv sul marito Visintin