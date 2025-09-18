L’evento più importante dell’anno per quanto riguarda la stagione internazionale dell’ arrampicata sportiva sta arrivando: i Mondiali 2025 di Seul sono infatti in rampa di lancio, pronti a offrire agli appassionati uno spettacolo unico. Sulle pareti coreane, dal 21 al 28 settembre, tutte e tre le discipline saranno di scena: lead, boulder e speed. Anche l’Italia sarà in terra asiatica con ambizioni di medaglia e volontà di andare a costruire performance che possano dare del filo da torcere ai migliori interpreti planetari delle varie specialità. In totale saranno ben 19 gli azzurri presenti nella capitale della Corea del Sud: 7 nel boulder, 7 nello speed e 5 nel lead. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per speed, lead e boulder