Arrampicata sportiva Mondiali 2025 | i convocati dell’Italia per speed lead e boulder

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento più importante dell’anno per quanto riguarda la stagione internazionale dell’ arrampicata sportiva sta arrivando: i Mondiali 2025 di Seul sono infatti in rampa di lancio, pronti a offrire agli appassionati uno spettacolo unico. Sulle pareti coreane, dal 21 al 28 settembre, tutte e tre le discipline saranno di scena: lead, boulder e speed. Anche l’Italia sarà in terra asiatica con ambizioni di medaglia e volontà di andare a costruire performance che possano dare del filo da torcere ai migliori interpreti planetari delle varie specialità. In totale saranno ben 19 gli azzurri presenti nella capitale della Corea del Sud: 7 nel boulder, 7 nello speed e 5 nel lead. 🔗 Leggi su Oasport.it

arrampicata sportiva mondiali 2025 i convocati dell8217italia per speed lead e boulder

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per speed, lead e boulder

In questa notizia si parla di: arrampicata - sportiva

Arrampicata sportiva: Toby Roberts vince il boulder a Innsbruck, Anraku secondo con la Coppa di specialità

Arrampicata sportiva: la slovena Garnbret irrompe nel boulder di Innsbruck. Moroni a un passo dal podio

Arrampicata sportiva: Laura Rogora si prende uno splendido secondo posto nel lead di Innsbruck

Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per speed, lead e boulder; Arrampicata Sportiva: Coppa del Mondo 2025, il programma della stagione; PARTE DALLA CINA LA STAGIONE AGONISTICA MONDIALE DI ARRAMPICATA SPORTIVA 2025.

arrampicata sportiva mondiali 2025Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per speed, lead e boulder - L'evento più importante dell'anno per quanto riguarda la stagione internazionale dell'arrampicata sportiva sta arrivando: i Mondiali 2025 di Seul sono ... Lo riporta oasport.it

arrampicata sportiva mondiali 2025Mondiali di arrampicata 2025: 25 azzurri in gara a Seul, al via dal 20 settembre - Dal 20 al 28 settembre 2025 i riflettori del mondo dell’arrampicata sportiva saranno puntati sull’Olympic Park ... Come scrive sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Arrampicata Sportiva Mondiali 2025