armi per israele la rivolta di portuali e sindaco di ravenna blocca il carico

Ravenna dice no alle armi in transito dal suo porto verso Israele e ottiene, almeno per il momento, lo stop all’attracco della nave con il carico di esplosivi. L’imbarcazione avrebbe fermarsi nel terminal con a bordo due container contenenti esplosivi diretti ad Haifa, ma quando la voce si è sparsa tra i portuali è subito scattata la protesta che ha coinvolto anche il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, che è stato il suo predecessore. Lo stesso primo cittadino – con De Pascale e la presidente della Provincia Valentina Palli – ha inviato una lettera ai vertici di Sapir, la società che gestisce in Darsena San Vitale, il principale operatore nel terminal del porto ravennate, chiedendo di impedire il transito di armi destinate a Paesi in conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

