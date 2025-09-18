Armi per Israele il porto di Ravenna in rivolta | Non carichiamo
Ravenna, 18 settembre 2025 - Arrivano altri due container di armi al porto di Ravenna dirette in Israele, scoppia la polemica e r estano bloccati. A rivelare l'arrivo al Terminal Container dei due camion provenienti dall'Austria e carichi di materiale bellico, il sindaco Alessandro Barattoni. Le armi andrebbero caricate sulla Navi Zim per salpare poi alla volta del Medio Oriente. Il condizionale è d'obbligo, perché le voci di protesta si sono subito alzate. Quella di Barattoni e anche quella della Compagnia dei portuali, incaricati di 'lavorare' questi container: il Tcr (Terminal Container) è d'accordo a non caricare le armi sulla nave diretta in Israele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: armi - israele
