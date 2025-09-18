Armi per Israele a Ravenna opposizioni all’attacco del governo | Chiarisca quante situazioni simili Serve embargo

Arrivate via terra dall’ Austria e trasportate verso Ravenna dove avrebbero dovute essere imbarcate su un cargo di una compagnia israeliana, dirette ad Ashdod, per poi entrare in possesso dell’ esercito di Tel Aviv. Il caso dei container di esplosivi nel porto della città romagnola, bloccati dall’azione congiunta di portuali ed enti locali, diventa immediatamente politico. Con il Pd che chiede al governo di chiarire quante altre “situazioni simili” avvengono in altri scali italiani e il M5s che torna a bussare alla porta dell’esecutivo invitandolo a “bloccare l’ esportazione e il transito di armi e munizioni” all’ Idf, impegnato nell’invasione della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armi per Israele a Ravenna, opposizioni all’attacco del governo: “Chiarisca quante situazioni simili. Serve embargo”

