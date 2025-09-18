Armani spunta il banchiere custode dei segreti di Re Giorgio | dal Credit Suisse alla consegna del testamento
5 aprile 2025: il verbale di deposito delle ultime volontà. Almeno 3 miliardi di patrimonio solo in immobili e titoli (divisi di suo pugno dallo stilista). E dal notaio c’era anche Luigi Chiapparini, dagli anni ’90 consulente «invisibile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: armani - spunta
Armani, nel testamento spunta il nome di Michele Morselli: chi è il manager a cui vanno azioni, auto d’epoca e il diritto di usare case e yacht
? Nel testamento di Giorgio Armani spunta un nome siciliano: chi è e quanto riceve dallo stilista https://wp.me/peLgaW-15GZ - X Vai su X
Giorgio Armani è morto all’età di 91 anni. Ora si apre un nuovo capitolo per la sua azienda. Chi potrebbe dirigerla, spunta il primo nome - facebook.com Vai su Facebook
Armani, spunta il banchiere custode dei segreti di Re Giorgio: dal Credit Suisse alla consegna del testamento.
Armani, spunta il banchiere custode dei segreti di Re Giorgio: dal Credit Suisse alla consegna del testamento - Dal notaio c’era anche Luigi Chiapparini, «invisibile» consulente dello stilista ... Lo riporta msn.com