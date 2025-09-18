Armani spunta il banchiere custode dei segreti di Re Giorgio | dal Credit Suisse alla consegna del testamento

Xml2.corriere.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

5 aprile 2025: il verbale di deposito delle ultime volontà. Almeno 3 miliardi di patrimonio solo in immobili e titoli (divisi di suo pugno dallo stilista). E dal notaio c’era anche Luigi Chiapparini, dagli anni ’90 consulente «invisibile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Armani, nel testamento spunta il nome di Michele Morselli: chi è il manager a cui vanno azioni, auto d’epoca e il diritto di usare case e yacht

