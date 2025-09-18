Armani chi è il signor nessuno che gestiva il patrimonio di Re Giorgio | dal Credit Suisse alla consegna del testamento
5 aprile 2025: il verbale di deposito delle ultime volontà. Almeno 3 miliardi di patrimonio solo in immobili e titoli (divisi di suo pugno dallo stilista). E dal notaio c’era anche Luigi Chiapparini, dagli anni ’90 consulente «invisibile» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L'eternità del "Signor Armani". Il genio puro dell'eleganza ha illuminato l'Italia nel mondo
I dipendenti salutano “il signor Armani”: ci siamo sempre sentiti in famiglia, porteremo avanti la sua azienda con rispetto e amore
«Non proprio rosa, né esattamente arancio. Luminoso, ma opaco», quando un capriccio del signor Armani fece nascere un rossetto iconico
Settimana della moda di Milano, le sfilate Emporio e Giorgio Armani si svolgeranno regolarmente. Lo comunica una nota dell'azienda, che intende proseguire "nel segno dell'attenzione al lavoro che hanno sempre contraddistinto il Signor Armani". Il 24 settem - facebook.com Vai su Facebook
Nello spazio espositivo del gruppo Armani, in Via Broletto a Milano, un’installazione rende omaggio al Signor Armani. La sua immagine e le sue parole riflettono una visione che continua a essere fonte di ispirazione, basata sull’impegno, sul rispetto e sull’atte - X Vai su X