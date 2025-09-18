arma bonus in hyrule warriors richiede salvataggi per sbloccare

annuncio di bonus esclusivi per hyrule warriors: age of imprisonment. Il nuovo titolo Hyrule Warriors: Age of Imprisonment si prepara a debuttare in modo imminente, portando con sé interessanti contenuti aggiuntivi riservati ai giocatori che dispongono di determinati salvataggi. La presenza di bonus speciali ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati, soprattutto considerando le condizioni necessarie per accedervi. bonus e condizioni di accesso alle armi speciali. armi esclusive disponibili tramite salvataggi precedenti. Per i possessori di dati salvati relativi a Tears of the Kingdom o Hyrule Warriors: Age of Calamity, sono previsti due oggetti unici: la Sword of the High Guard e la Claymore of the High Guard. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

