Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, è tornato in libertà. La dodicesima sezione del Tribunale della Libertà di Napoli ha infatti annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal gip Nicola Marrone, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sul cosiddetto “Sistema Ferraro”, che riguarda presunte irregolarità nella gestione degli appalti, in particolare quelli legati al settore rifiuti e alla sanificazione. Il collegio ha accolto le argomentazioni del difensore di Guida, l’avvocato Paolo Falco, che aveva contestato l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arienzo, torna libero il sindaco Giuseppe Guida: annullati i domiciliari dal Tribunale del Riesame