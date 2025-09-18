Il volo del Monaco diretto a Bruges per l’esordio in Champions League è stato annullato a causa di un guasto all’impianto di climatizzazione. L’inconveniente ha costretto i giocatori a scendere dall’aereo in mutande, dando vita a una scena insolita che ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aria condizionata rotta, i giocatori del Monaco si spogliano in aereo