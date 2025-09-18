Aria condizionata rotta i giocatori del Monaco si spogliano in aereo

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volo del Monaco diretto a Bruges per l’esordio in Champions League è stato annullato a causa di un guasto all’impianto di climatizzazione. L’inconveniente ha costretto i giocatori a scendere dall’aereo in mutande, dando vita a una scena insolita che ha fatto il giro del web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aria condizionata rotta i giocatori del monaco si spogliano in aereo

© Gazzetta.it - Aria condizionata rotta, i giocatori del Monaco si spogliano in aereo

In questa notizia si parla di: aria - condizionata

Controlli al Balzer, giù le saracinesche. Ma il titolare: «Guasto all’aria condizionata»

Luglio con Smart Clinic: controlli mirati per affrontare otiti, sinusiti e disturbi da aria condizionata abbrevia

Rimedi per il caldo, ventilatore o aria condizionata? I consigli dell'esperto: «Ecco cosa fare quando si rientra a casa per contrastare le alte temperature»

Aria condizionata rotta, i giocatori del Monaco si spogliano in aereo; Cubarsí del Barcellona rimedia un infortunio orribile: medicato al viso con 10 punti di sutura; Arabia Saudita, non è tutto oro quel che luccica.

aria condizionata rotta giocatoriSull'aereo non funziona l'aria condizionata e i giocatori del Monaco restano in mutande - Il Monaco si appresta questa sera a fare il proprio debutto nella League Phase del maxi girone di Champions League sul campo del Club Brugge. Secondo tuttomercatoweb.com

Monaco, giocatori si spogliano sull'aereo per un guasto all'aria condizionata - Il club è stato costretto a rinviare il volo da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina per via di un ... Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Aria Condizionata Rotta Giocatori