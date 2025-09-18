Argentina revocato veto Milei su fondi università e sanità | migliaia di persone in festa

Migliaia di persone si sono radunate a Buenos Aires, fuori dal Congresso argentino, per celebrare la decisione dei deputati di revocare il veto del presidente Javier Milei a due proposte di legge che stanziavano fondi per università pubbliche e ospedali pediatrici. La marcia ha riunito medici, specializzandi, studenti, sindacati, partiti di opposizione, persone con disabilità e le loro famiglie, gruppi duramente colpiti dalle politiche di austerità del governo. Milei aveva già criticato le proposte di legge revocate mercoledì 17 settembre con due distinti veti, affermando che il Congresso ha approvato progetti che compromettono le risorse del governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

