Arezzo romana e la storia di Mecenate

Arezzo, 18 settembre 2025 – Domenica 28 settembre apertura straordinaria diurna 14.30-18.30 (ol tre all'apertura ordinaria 9-14) alle ore 15.3. Nel museo la direttrice Maria Gatto presenterà al pubblico le tracce di Arezzo romana custodite nel museo, in un percorso alla ricerca delle caratteristiche della città e della società al tempo di mecenate. visita inclusa nel biglietto d'ingresso ordinario massimo 30 persone prenotazione consigliata per info e prenotazioni: [email protected] Alle 17, al monumento a Mecenate, nel parco dell'anfiteatro: presentazione del restauro del monumento ottocentesco a Mecenate realizzato grazie al contributo art bonus dell'associazione 50&più di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
