Nel girone B della Serie C c’è una squadra in questo momento in vetta a punteggio pieno, ed è l’Arezzo di Bucchi, che affronterà quest’oggi nell’anticipo il neopromosso Guidonia Montecelio. Il cavallino ha iniziato come meglio non poteva, con l’allenatore giusto e un organico che ha già fatto vedere di saper fare la differenza in ogni situazione. Nonostante i primi 2 gol subiti in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arezzo-Guidonia Montecelio (venerdì 19 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici