Arezzo-Guidonia Montecelio venerdì 19 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Nel girone B della Serie C c'è una squadra in questo momento in vetta a punteggio pieno, ed è l'Arezzo di Bucchi, che affronterà quest'oggi nell'anticipo il neopromosso Guidonia Montecelio. Il cavallino ha iniziato come meglio non poteva, con l'allenatore giusto e un organico che ha già fatto vedere di saper fare la differenza in ogni situazione. Nonostante i primi 2 gol subiti in .
Arezzo, Bucchi punta sul turnover. Tris con Guidonia, Pianese e Carpi
Amaranto Channel. Questa mattina l'Arezzo ha svolto l'ultimo allenamento a porte aperte in vista della partita di venerdì sera alle 20:30 contro il Guidonia Montecelio al Comunale. #SSArezzo #AmarantoChannel
#SerieC gr.B Guidonia-Ravenna 1-2 Pianese-Sambenedettese 1-1 Campobasso-Pineto 0-1 Forlì-Gubbio 0-1 Pontedera-Rimini 2-1 league table (top5) 1? Arezzo 9 2? Ravenna 9 3? Pineto 8 4? Gubbio 8 5? Forlì 6 #calcio #football
Per l'Arezzo che sa solo vincere sfida inedita con la matricola Guidonia tra ex e obiettivi. Sarà un Comunale al top - Domani l' Arezzo affronta la neo promossa Guidonia Montecelio al Comunale nella quinta giornata del Girone B, alle ore 20:30.
Arezzo, Bucchi: "Partita difficile col Guidonia, dobbiamo restare umili" - Cristian Bucchi, tecnico dell'Arezzo capolista a punteggio del girone B, presenta in conferenza stampa la gara casalinga contro il Guidonia Montecelio: