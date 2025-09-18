Arezzo Bucchi punta sul turnover Tris con Guidonia Pianese e Carpi
di Luca Amorosi Squadra che vince non si cambia. Come ci aveva abituato anche nella scorsa stagione, il tecnico amaranto Cristian Bucchi ha individuato una formazione tipo e in linea di massima sta confermando quella, anche perché i risultati gli stanno dando ragione. Questo nonostante una rosa che, quest’anno, gli garantisce alternative valide in ogni ruolo, compreso in porta. Se analizziamo l’undici titolare delle prime quattro giornate di campionato, notiamo che ben sei giocatori sono sempre scesi in campo dal primo minuto, vale a dire Venturi in porta, Gilli in difesa, Chierico e Mawuli a centrocampo e Pattarello e Tavernelli in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
