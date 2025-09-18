Arezzo | 96mila pensionati e zero lavori! INPS conferma | i vecchi campano i giovani annaspano!

Stamani a Firenze, tra slide, grafici e due sbadigli, l’INPS ha fatto il punto sulla Toscana: ad Arezzo ci sono quasi 97mila pensionati, metà son donne (più toste degli uomini, che mollano prima), e l’età media per smettere di sgobbare è attorno ai 64 anni. «Tutto bello, tutto chiaro», ha detto Marco Rossi (CGIL + INPS = cocktail letale di assemblee), ma poi è arrivata la mazzata: i lavoratori attivi son sempre meno, i contratti son sempre più precari e soprattutto i giovani son sempre più disoccupati, inoccupati e straimpallinati. Insomma: i vecchi prendon la pensione, i giovani prendon le mazzate, e il famoso “futuro sostenibile” pare sostenuto solo dalle stampelle degli anziani. 🔗 Leggi su Lortica.it

