Aree verdi abbandonate tra Pastena e Torrione i residenti | L' assessore Natella si dimetta
Esplode la rabbia di un gruppo di residenti dei quartieri Torrione e Pastena per la mancata manutenzione delle aree verdi. “La situazione del verde pubblico a Salerno appare sempre più critica. In diverse zone della città - si legge in una nota - le aree verdi versano in condizioni di abbandono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: aree - verdi
Due aree verdi per ridare vitalità al borgo colpito dall'alluvione: "Un ritorno alla quotidianità sicura"
Il futuro parco del Castello a Bari: sì alle aree verdi sul lungomare del Tullio
Orto sociale e area fitness con tavoli pic-nic: taglio del nastro nelle aree verdi di via Carella e via Moretti
? avvio attività di rimozione dei cestini getta-rifiuti nelle aree verdi in manutenzione al Municipio ? Come più volte anticipato nei mesi scorsi è iniziata la #rimozione dei #cestini getta-rifiuti all'interno delle #aree #verdi (giardini e piccoli parchi di quartiere) - facebook.com Vai su Facebook
Aree verdi in città: perché sono importanti e che vantaggi offrono - https://infobuildenergia.it/approfondimenti/aree-verdi-in-citta-importanti-vantaggi/… - X Vai su X
Aree verdi abbandonate tra Pastena e Torrione, i residenti: L'assessore Natella si dimetta.
Incendi a Roma, la denuncia dei cittadini: "Aree verdi abbandonate, ogni estate la stessa storia" - E come a Roma est, anche a ovest gli abitanti sono alle prese con un rischio incendi sempre vivo. Lo riporta romatoday.it
I volontari puliscono le aree verdi - Adulti e ragazzi, tutti volontari, in campo assieme al Comune per ripulire i giardini delle scuole, il più grande polmone verde della città, la zona vicino alla piazza del mercato e altre aree del ... ilgiorno.it scrive