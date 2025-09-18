Aree verdi abbandonate tra Pastena e Torrione i residenti | L' assessore Natella si dimetta

Salernotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplode la rabbia di un gruppo di residenti dei quartieri Torrione e Pastena per la mancata manutenzione delle aree verdi. “La situazione del verde pubblico a Salerno appare sempre più critica. In diverse zone della città - si legge in una nota - le aree verdi versano in condizioni di abbandono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aree - verdi

Due aree verdi per ridare vitalità al borgo colpito dall'alluvione: "Un ritorno alla quotidianità sicura"

Il futuro parco del Castello a Bari: sì alle aree verdi sul lungomare del Tullio

Orto sociale e area fitness con tavoli pic-nic: taglio del nastro nelle aree verdi di via Carella e via Moretti

Aree verdi abbandonate tra Pastena e Torrione, i residenti: L'assessore Natella si dimetta.

Incendi a Roma, la denuncia dei cittadini: "Aree verdi abbandonate, ogni estate la stessa storia" - E come a Roma est, anche a ovest gli abitanti sono alle prese con un rischio incendi sempre vivo. Lo riporta romatoday.it

I volontari puliscono le aree verdi - Adulti e ragazzi, tutti volontari, in campo assieme al Comune per ripulire i giardini delle scuole, il più grande polmone verde della città, la zona vicino alla piazza del mercato e altre aree del ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aree Verdi Abbandonate Pastena