Archiviata Bpm Unicredit mette Commerzbank nel mirino
Unicredit crescerà in Italia senza fusioni o acquisizioni, almeno per adesso. Il piano di crescita dimensionale della banca nel paese, ha dichiarato il ceo Andrea Orcel durante la conferenz.
Da un lato abbiamo le ambizioni di integrazioni transfrontaliere e in generale di M&A per creare economie di scala. Dall'altro una realtà che vede l'AD di UniCredit prendere atto delle interferenze politiche, dall'Italia alla Germania, e archiviare per ora la strate
Unicredit, Orcel archivia le aggregazioni in Italia: acceleriamo, ma senza m&a. Avanti nella scalata a Commerzbank - Dopo il ritiro dell’ops su Banco Bpm, il banchiere annuncia che Piazza Gae Aulenti punterà sulla crescita organica in Italia, che vale metà ricavi, escludendo nuove operazioni ... Da milanofinanza.it
UniCredit ha rinunciato all’acquisto di Banco BPM - UniCredit ha annunciato che rinuncerà all’Offerta Pubblica di Scambio (OPSC) con cui voleva acquistare Banco BPM. Lo riporta ilpost.it