Aqp al lavoro per migliorare il servizio | per otto ore sospesa la normale erogazione
ORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Oria. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 23. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: lavoro - migliorare
Zamaro (Fvg): "Al lavoro per migliorare performance e gradimento cittadini"
Qualità regioni, Bordon (Liguria): "Al lavoro per migliorare performance"
Zamaro (Fvg): “Al lavoro per migliorare performance e gradimento cittadini”
In che modo pensi che la parità retributiva possa migliorare non solo il mondo del lavoro, ma la società nel suo complesso? Scrivi un commento per FuoriTg Tg3 del 18 settembre. GENDER GAP NELLO SPORT Il 18 settembre, è la Giornata Internazionale per - facebook.com Vai su Facebook
Aqp al lavoro per migliorare il servizio: per otto ore sospesa la normale erogazione; AQP: Lavori per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie nell'abitato del Comune di Oria; Lavori AQP per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie dell’abitato di Strudà frazione del Comune di Vernole.
Lavori AQP per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie nell’abitato del Comune di Lecce - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato del Comune di Lecce. Si legge su corrieresalentino.it
Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi in alcune vie nell’abitato del Comune di Ruffano - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Ruffano. Segnala corrieresalentino.it