Aqp al lavoro per migliorare il servizio | per otto ore sospesa la normale erogazione

ORIA - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Oria. I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 23. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

