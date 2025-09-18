APU Udine fa la storia | Air Jordan sulle nuove divise per la Serie A
Udine, 18 settembre 2025 - L’APU Old Wild West Udine segna un traguardo storico per la pallacanestro italiana diventando l’unica squadra della Serie A a vestire il celebre marchio Air Jordan. Presentate alla Casa della Contadinanza, le nuove divise ufficiali home e away per la stagione 202526 sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
