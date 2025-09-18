Apu da lunedì 22 settembre attiva la telecamera al varco di fronte a Santa Teresa

In conformità con l’ordinanza che istituisce le aree pedonali urbane in città, il Comune informa che, a partire da lunedì 22 settembre 2025 alle ore 6, sarà attiva la telecamera posizionata in queste ore al varco Apu di Corso Vittorio Emanuele all’altezza della chiesa di Santa Teresa.Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: luned - settembre

Lunedì 22 settembre si aprono le iscrizioni all’Ute di Gorizia. I numeri eliminacode saranno distribuiti a partire dalle ore 8.00! - facebook.com Vai su Facebook

Buonasera a tutti. Era il 10 settembre quando scrissi il primo post sulla possibile "rottura estiva" nella terza decade di settembre. Mi ero lanciato in una tendenza a lungo termine molto rischiosa ed insidiosa convinto dalle mie sensazioni, dalla mia esperienza, - X Vai su X

Ascolti tv domenica 22 settembre: chi ha vinto tra Sempre al tuo fianco e La rosa della vendetta - Il palinsesto televisivo di ieri sera, domenica 22 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Come scrive fanpage.it