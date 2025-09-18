Apu da lunedì 22 settembre attiva la telecamera al varco di fronte a Santa Teresa

In conformità con l’ordinanza che istituisce le aree pedonali urbane in città, il Comune informa che, a partire da lunedì 22 settembre 2025 alle ore 6, sarà attiva la telecamera posizionata in queste ore al varco Apu di Corso Vittorio Emanuele all’altezza della chiesa di Santa Teresa.Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

