Apre un nuovo bistrot collegato allo Spazio Tondelli parte la ricerca del gestore

Riccione Teatro annuncia la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare per individuare il gestore del futuro bistrot dello Spazio Tondelli. Il progetto si inserisce nella più ampia riqualificazione dello storico ex Teatro del Mare – oggi Spazio Tondelli – che, sotto la direzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

