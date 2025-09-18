Apre un nuovo bistrot collegato allo Spazio Tondelli parte la ricerca del gestore
Riccione Teatro annuncia la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare per individuare il gestore del futuro bistrot dello Spazio Tondelli. Il progetto si inserisce nella più ampia riqualificazione dello storico ex Teatro del Mare – oggi Spazio Tondelli – che, sotto la direzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: apre - nuovo
Valmadrera, apre il nuovo supermercato Sigma nell'ex area Calvasina
Misterbianco, domani, 27 giugno, apre il nuovo svincolo di Lineri sulla Tangenziale di Catania
Kiosk, McCafè e McDelivery: apre il nuovo McDonald's. Darà lavoro a 30 persone del posto
Ostia, all'ospedale Grassi apre il nuovo ambulatorio di cardiologica neonatale e pediatrica https://ift.tt/a3GlS8w - X Vai su X
Il presidente Abbruscato apre un nuovo fronte e dice basta alla frequentazione fine a se stessa: «Le campagne social hanno stravolto il loro utilizzo a fini emergenziali» - facebook.com Vai su Facebook
Apre un nuovo bistrot collegato allo Spazio Tondelli, parte la ricerca del gestore; Le nuove terrazze e rooftop di Roma per l’estate 2025; Liquidambar, Hotel Magna Pars - I nuovi ristoranti e bar da provare a Milano durante la Design Week | Living.
Ivano Ricchebono apre Isi Bistrot a Genova: dal sogno della seconda stella al format “easy” - Lo chef stellato Ivano Ricchebono lascia il ristorante The Cook e apre a Genova Carignano Isi Bistrot, nuovo format informale ideato con la compagna Isotta Alzona. Si legge su italiaatavola.net