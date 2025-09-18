Appuntamento in Piazza | Nucleare sì nucleare no?
Nucleare sì, nucleare no? Ne parliamo con Giovanni Brussato, ingegnere esperto di energia e materiali critici che ci spiega come il nucleare risolverebbe tutti i problemi dell'approvvigionamento energetico. Ma adesso serve la volontà politica per ripartire. 🔗 Leggi su Laverita.info
