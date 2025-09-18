Appuntamento giovedì 18 settembre con X Factor 2025 | le anticipazioni della seconda puntata e dove vedere lo show di Sky anche in chiaro

X Factor 2025, torna stasera, g iovedì 18 settembre, con la seconda puntata di Audizioni, sulla scia degli ottimi gli ascolti del debutto, con la new entry Gabbani al tavolo dei giudici e le novità di questa 19ma edizione. A esibirsi sul palco dell'Allianz Cloud di Milano, i ragazzi che sognano di arrivare ai Live. Appuntamento alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand). Ogni puntata si può vedere anche in chiaro, ogni martedì successivo alla messa in onda. Con una cover o un brano inedito, tutti gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare almeno tre sì dai quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi per poter mettere in tasca un biglietto per i Bootcamp.

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di giovedì 18 settembre: temi e ospiti. Dall'interista a Tajani tra Gaza e Ucraina all'uccisione di Kirk - Nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Rete 4. Scrive ilmessaggero.it

Dritto e rovescio stasera in tv giovedì 18 settembre su Rete 4: ospiti e anticipazioni del programma con Paolo del Debbio - Conduce Paolo Del Debbio che riparte da un'intervista al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, pro ... Segnala corrieredellumbria.it