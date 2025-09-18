Approvata definitivamente la legge italiana sull’IA Ecco cosa c’è dentro

Dday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento chiude il percorso della prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. Un testo di 28 articoli che affianca l’AI Act europeo fissando principi, deleghe e tutele su privacy, lavoro e diritti digitali. 🔗 Leggi su Dday.it

approvata definitivamente la legge italiana sull8217ia ecco cosa c8217232 dentro

© Dday.it - Approvata definitivamente la legge italiana sull’IA. Ecco cosa c’è dentro

In questa notizia si parla di: approvata - definitivamente

Il ddl AI è legge: primi spunti di riflessione; Approvata la legge montagna, 200 milioni per contrastare spopolamento e garantire servizi. Calderoli: Orgoglioso per approvazione, zone montane sono realtà strategiche per Italia; Il nuovo “Taglia leggi” rischia di essere solo di facciata.

Intelligenza artificiale, legge approvata dal Senato: novità su sicurezza, diritti, privacy. Ecco cosa cambia - Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di delega al governo sull’intelligenza artificiale, con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti. Lo riporta firstonline.info

approvata definitivamente legge italianaL’Italia ha approvato in via definitiva la legge sull’IA. I punti chiave - Il provvedimento punta a garantire un uso “antropocentrico, trasparente e sicuro della tecnologia”, con tutele su innovazione, cybersicurezza, accessibilità e ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Approvata Definitivamente Legge Italiana