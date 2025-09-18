Apple Sports arriva in Italia | risultati in tempo reale su calcio e non solo

(Adnkronos) – Apple ha lanciato ufficialmente anche in Italia Apple Sports, l’app gratuita pensata per chi vuole avere a portata di mano risultati, statistiche e informazioni in tempo reale su eventi sportivi di tutto il mondo. Progettata per essere semplice, rapida e intuitiva, l’app consente di seguire i campionati e le squadre preferite attraverso un’interfaccia . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: apple - sports

Apple Sports debutta in Italia: un’app gratuita della Mela per risultati e statistiche in tempo reale

Se ve lo siete persi è disponibile ora su #AppStore la nuova #App gratuita di #Apple chiamata "Apple #Sports" ? che offre risultati delle partite in tempo reale per tantissimi sport (Calcio, Tennis, Formula 1) statistiche e altro, sempre all’insegna della velocit - X Vai su X

Siete amanti dello sport e non volete perdervi nemmeno una novità sulle vostre squadre preferite? L'applicazione Apple Sports è disponibile anche in Italia. Scopriamo insieme come funziona. - facebook.com Vai su Facebook

Apple Sports, l'app per seguire in tempo reale risultati e statistiche, arriva in Italia; Apple Sports arriva in Italia con risultati in tempo reale, statistiche e widget; Apple Sports arriva in Italia: l’app gratuita per seguire risultati e statistiche in tempo reale.

Apple Sports arriva in Italia: l'app gratuita per seguire tutti gli sport in tempo reale - Apple porta in Italia Apple Sports, app gratuita per iPhone (e iPad) con risultati in tempo reale, statistiche e classifiche di ogni sport: basket, calcio, tennis, motori ... Secondo hwupgrade.it

Apple Sports arriva in Italia: l’app contiene risultati e statistiche - Arriva in Italia l'applicazione Apple Sports, per consultare i risultati in tempo reale e le statistiche sulle partite. Da tech4d.it