Appiano Gentile Inter | termina 20 la sfida Champions contro l’Ajax | Lautaro e Darmian prossimi al rientro
Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il pesante ko nel derby d’Italia, per 4-3, nella terza giornata di Serie A, che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva della squadra di Chivu, l’Inter scende in campo stasera per l’esordio in Champions League contro l’Ajax. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista del Fluminense
Disastro Inter: infortuni molto pesanti | L’annuncio fa tremare Appiano Gentile
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Amichevole Inter-Padova, il test ad Appiano Gentile termina 3-1 per i nerazzurri; Inter-Barcellona, i nuovi orari della vigilia; L'Inter di Chivu si raduna ad Appiano: Calhanoglu accolto dagli applausi.
Amichevole Inter-Padova, il test ad Appiano Gentile termina 3-1 per i nerazzurri - Un match organizzato grazie all'amicizia tra Piero Ausilio (ds nerazzurro) e Massimo ... Si legge su padovasport.tv
Padova: sconfitta per 3-1 ad Appiano Gentile nell'amichevole contro l'Inter - Amichevole di prestigio per il Calcio Padova, ad Appiano Gentile l’Inter di mister Chivu ospita i biancoscudati nella pausa nazionali. Lo riporta tuttob.com