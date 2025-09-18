Apnea Alessia Zecchini torna sul tetto del mondo dopo quattro anni! 3 medaglie per l’Italia

I Campionati Mondiali CMAS di apnea outdoor 2025 si chiudono nel migliore dei modi per l’Italia, che conquista la terza medaglia della manifestazione e soprattutto il primo oro grazie all’impresa di Alessia Zecchini. La 33enne romana, autrice di molteplici primati del mondo nell’arco della sua carriera, si è imposta a Mytikas (in Grecia) nella gara di assetto costante con pinne. L’azzurra ha raggiunto una profondità di 105 metri con un eccellente tuffo della durata di 3’37”, trionfando a pari merito con l’ucraina Nataliia Zharkova (oro ex aequo con 105 metri) e tornando a vincere un evento iridato quattro anni dopo l’ultima volta (Ka? 2021, assetto costante senza attrezzi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Apnea, Alessia Zecchini torna sul tetto del mondo dopo quattro anni! 3 medaglie per l’Italia

