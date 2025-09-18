aperte le iscrizioni a tutti i corsi

Torna l’ Università del tempo libero ’Claudia Bagnoni’, vera e propria istituzione cittadina dal 1988, promossa dal Comune. Da oltre trent’anni l’Utl rappresenta uno spazio aperto a tutte le età, capace di coniugare formazione, svago e socialità con un’offerta sempre ricca e varia. Lo scorso anno i numeri hanno confermato il successo: oltre 160 persone hanno frequentato corsi che spaziavano dalla lingua e letteratura italiana alla filosofia, dalla storia dell’arte moderna e contemporanea alla psicologia, senza dimenticare le attività più pratiche e creative come coro, ballo, teatro, ceramica, pittura, lingue straniere e informatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

