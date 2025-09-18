Aosta bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore Alla guida c' era lo zio

Un bambino di appena tre mesi è morto ieri pomeriggio travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo, che non ha visto il passeggino presenti nei pressi dell'area in cui stava conducendo il mezzo. Lo riporta il quotidiano torinese " La Stampa ". Fatale il cono d'ombra del mezzo. Lo zio del bimbo alla guida del trattore, non si è accorto della presenza del passeggino con il neonato, probablmente a causa del cono d'ombra del mezzo. Tutti i tentativi di soccorso per rianimare il picccolo sono stati inutili. Per approfondire quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, mentre l'area in cui è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

