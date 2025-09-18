Aosta bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore Alla guida c' era lo zio
Un bambino di appena tre mesi è morto ieri pomeriggio travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Alla guida del mezzo c'era lo zio del piccolo, che non ha visto il passeggino presenti nei pressi dell'area in cui stava conducendo il mezzo. Lo riporta il quotidiano torinese " La Stampa ". Fatale il cono d'ombra del mezzo. Lo zio del bimbo alla guida del trattore, non si è accorto della presenza del passeggino con il neonato, probablmente a causa del cono d'ombra del mezzo. Tutti i tentativi di soccorso per rianimare il picccolo sono stati inutili. Per approfondire quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, mentre l'area in cui è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: aosta - bimbo
Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è gravissimo
Valle d’Aosta, bimbo di tre mesi muore travolto dal trattore delle zio
Val d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio
Val d’Aosta, bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore a St Pierre: alla guida del mezzo c’era lo zio - X Vai su X
La Duca d’Aosta pronta ad arruolare nuove educatrici per offrire attività extra ai bimbi e dare risposte alle famiglie. - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di tre mesi travolto e ucciso da un trattore; Travolge il passeggino col trattore e uccide il nipote di 3 mesi: la tragedia in Val d'Aosta; Aosta, bimbo di tre mesi travolto da un trattore: è grave.
Bimbo di 3 mesi muore travolto da un trattore in Valle d'Aosta. Era nel passeggino - Un bimbo di tre mesi è morto travolto da un trattore in un'azienda agricola a St- Si legge su msn.com
Aosta, bimbo di tre mesi su passeggino muore travolto da trattore. Alla guida c'era lo zio - Un bambino di appena tre mesi è morto ieri pomeriggio travolto da un trattore, in un'azienda agricola a St Pierre, in Val d'Aosta. Segnala tg24.sky.it