Antony Genovese | Il cuoco è un pagliaccio deve pensare solo a far divertire i suoi ospiti
40 anni di cucina, dai primi stage sino al bistellato Michelin nel centro di Roma. Siamo andati a trovare uno dei più bravi chef italiani. Con visioni molto, molto personali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: antony - genovese
COMUNICAZIONE UFFICIALE La società Niscemi Calcio rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con il calciatore Antony Genovese. La decisione è maturata in maniera serena e condivisa tra le parti, a s Vai su Facebook
Antony Genovese: «Il cuoco è un pagliaccio, deve pensare solo a far divertire i suoi ospiti» - 40 anni di cucina, dai primi stage sino al bistellato Michelin nel centro di Roma. Si legge su vanityfair.it
Anthony Genovese. L'insospettabile maestro della giovane cucina italiana - Lui, tra gli chef di gran rango, è effettivamente uno dei più defilati. Lo riporta gamberorosso.it