Antonio Ballatore da barman a frate minore | Papà mi disse di seguire la mia strada

Da barman a frate minore. È la scelta di Antonio Ballatore, 40 anni, di Mazara del Vallo (Trapani) che, nella parrocchia Santa Maria di Gesù, ha fatto la professione perpetua nell’ordine dei frati minori rinnovati, prendendo il nome di fra Stefano Maria del Sacro Cuore di Gesù. Ora fra Stefano svolge servizio nel convento dei frati a Napoli, dove i religiosi col saio vivono in povertà e di carità.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Antonio Ballatore, da barman a frate minore: "Papà mi disse di seguire la mia strada"

