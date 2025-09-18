Anticipo pensionistico a 64 anni il ruolo del Tfr | cosa prevede la misura

La proposta del governo di consentire il pensionamento a 64 anni utilizzando il Trattamento di fine rapporto (Tfr) come rendita integrativa incontra rilievi di natura tecnica. Secondo le simulazioni elaborate dall’Ufficio previdenza nazionale della Cgil, il principale ostacolo riguarda l’innalzamento dell’importo soglia richiesto per l’accesso all’anticipo pensionistico. Ecco cosa c'è da sapere. Le riforme del passato. Con la riforma Dini del 1995 era possibile uscire dal lavoro a 57 anni con almeno 5 anni di contributi e un assegno pari a 1,2 volte quello sociale. La riforma Fornero del 2011 ha portato l’età a 64 anni, i contributi minimi a 20 e l’importo soglia a 2,8 volte l’assegno sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anticipo pensionistico a 64 anni, il ruolo del Tfr: cosa prevede la misura

