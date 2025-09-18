Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025

È stata messa più volte alla prova dalla vita, ma nonostante le mille difficoltà è riuscita a conquistare tutto da sola, disegnando nel suo corpo tutta la sua storia. Tra i concorrenti della diciannovesima edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 il prossimo 29 settembre, c’è anche la giovane Anita Mazzotta, protagonista di uno dei promo di lancio del programma. Ha la sua storia scritta sulla pelle; è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza un’infinita dolcezza è così che la conduttrice Simona Ventura la descrive. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025

In questa notizia si parla di: anita - mazzotta

Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta è la seconda concorrente ufficiale

Anita Mazzotta e Matteo Jonas Pepe sono due nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello #GrandeFratello @unshowit - X Vai su X

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Maria Grazia Gagliardo, Simona Petrungaro, Julia Mendes, Sara Perrella, Annalisa Gricone, Lorena Parisi, Anita Fersula, Giulia Sichera, Emanuele Bruno, Maesrra Torino, Annalisa Bianco, Agnese Minervini, Barbar - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, il cast decolla: chi sono Jonas Matteo Pepe e Anita Mazzotta, nuovi concorrenti (tra le polemiche); Grande Fratello 2025, chi è Anita Mazzotta: la seconda concorrente presentata da Simona Ventura non è del tutto sconosciuta; Grande Fratello, Anita e Jonas entrano nella Casa: tra piercing, filosofia e sogni da attore.

Grande Fratello, la terza concorrente ufficiale è Anita Mazzotta: ecco chi è, non sembra essere una vera e propria nip - Simona Ventura ha annunciato anche la terza concorrente del Grande Fratello: Anita Mazzotta. Riporta mondotv24.it

Grande Fratello 2025, bufera sui primi concorrenti: Azzali e Mazzotta sono già famosi/ Cosa si è scoperto - Grande Fratello 2025, bufera sul cast: Matteo Azzali e Anita Mazzotta già popolari sui social, fan gridano allo scandalo. Scrive ilsussidiario.net