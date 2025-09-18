Anghiari un borgo che parla Il progetto

Passeggiare per Anghiari con il telefono in mano, non solo perché a ogni angolo si ha il desiderio di scattare una foto, ma perché dal 25 settembre sarà possibile ascoltare, camminando e fermandosi, racconti di vita legati ai luoghi, attraverso postazioni qr-code che creano percorsi di visita.

NEL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DELL'AUTOBIOGRAFIA (8)- SABATO "/ SETTEMBRE- TEATRO DI ANGHIARI, ORE 21-30- NEL BORGO DEI CANTA-STORIE- Una serata dedicata alla narrazione nelle sue diverse modalità espressive, per proporre un ass

Il giorno prima dell’avvio del Festival dell’Autobiografia, la LUA inaugura i percorsi narrativi per il borgo; Memorandia-Le cose raccontano torna ad Anghiari. Vintage e altro in piazza Baldaccio e sotto le Logge; Il Festival dell’autobiografia racconta acque, terre, cieli. Atteso Fabio Volo.

Il giorno prima dell'avvio del Festival dell'Autobiografia, la LUA inaugura i percorsi narrativi per il borgo - I luoghi non raccontano solo la storia, ma conservano anche frammenti di vita di persone e sono proprio questi che sarà possibile ascoltare muovendosi per Anghiari

Il futuro del tabacco, se ne parla ad Anghiari - Siena sulla coltura simbolo della Valtiberina saranno affidate dalla Vice Presidente della Giunta Regionale Stefania Saccardi Arezzo