Angelo Napolitano sequestrati 6 milioni di euro all' imprenditore tiktoker | fatture false ed evasione dell' Iva

Ilmessaggero.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza ha sequestrato quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, 47 anni, amministratore della "Am Distribution Srl", società che commercia telefoni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Da Tiktok alle Elezioni in Campania: cosa accadrebbe se Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano si candidassero davvero?

Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano al Consiglio Regionale: bufera istituzionale sui TikToker

Sequestro per protagonista video-scandalo in Consiglio regionale; Napolitano Store, sequestro da 5 milioni di euro: vendita in nero, truffa sull’Iva e fatture false; Evasione Iva, smarphone in nero: sequestrati 6 milioni all’influencer del blitz con De Crescenzo.

Evasione fiscale, sequestrati beni per 6 milioni a società di Casalnuovo - L'azienda vendeva elettrodomestici e cellulari a prezzi inferiori anche di 400 euro rispetto alla concorrenza. rainews.it scrive

Fatture false ed evasione dell'Iva, coinvolto il tiktoker Angelo Napolitano Store - 561 euro a una società di Casalnuovo di Napoli che commercia elettrodomestici e telefoni cellulari e al suo amministratore Angelo ... Secondo msn.com

